林英傑找到新東家 轉戰Lamigo桃猿
去年季後被中信兄弟釋出的35歲「三毛」林英傑，已經找到新東家，今年確定加盟Lamigo桃猿，繼續棒球生涯，雙方只待簽約。
桃猿領隊劉玠庭表示，該隊為了今年補強牛棚戰力，去年底林英傑被釋出就找他談過，很期待他的加入。林英傑表示，他是上周接到桃猿的電話，但雙方還沒正式簽約，不過確定今年有球隊可打心情滿好的。林英傑最近1個月都在台東作自主訓練，自認狀態沒問題。
桃猿本來也想網羅在中職戰力外測試會飆出144公里球速的增菘瑋，但繼統一獅之後，他的經紀人也在6日晚上回覆婉拒加入桃猿。劉玠庭表示，本來打算一起公布網羅林英傑與增菘瑋，對沒爭取到增菘瑋感到可惜。
由於增菘瑋已確定不加入統一獅與桃猿，使得他加入富邦悍將幾已成定局。
(中時電子報)
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