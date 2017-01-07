打擊公權力信心 葉毓蘭：英全別變鷹犬

年金改革北區座談上月31日在台北登場，監督年金改革行動聯盟發動退休軍公教到場外抗議，民眾衝破警方管制線，攻進召開會議的交通部大樓，並對警方形成前後包夾之勢。（黃子明攝）

年金改革公聽會台北場上周倉皇散場，年改會副召集人兼執行長林萬億缺席也不接受公開辯論，毫無誠意。前警大教授葉毓蘭今日在臉書指出，當對岸在提高公務員薪資水平、打貪拚經濟時，台灣卻反其道砍警消專業加給和年金。她奉勸英全政府別變身鷹犬，當公權力信心崩壞，將是國家政體解構與官箴風紀敗壞的開始。

蔡英文當選時承諾做個最會溝通的政府，態度要謙卑、謙卑、再謙卑，然而上月31日的年金改革北區公聽會，林萬億作為主要負責人，竟缺席座談，事後還移送十幾名參與抗爭的退休軍公教警消。

如果闖入行政院都能撤告，林全為何怕公務員、勞工進入會場表達意見？就算佔領公聽會，也比佔領行政院公署要輕微，既然闖入公署都能撤告，為何標準不能一致？葉毓蘭認為，這樣的做法只會激怒為了國家奉獻一生，目前還要為尊嚴餘生拚命的退休軍公教警消，必須以更激烈的做法，讓蔡英文聽到震耳欲聾的怒吼。

葉毓蘭直言，一切的糾結，歸根究柢還是錯在徒有溝通之名，但是從不聆聽基層警消聲音，忽略警消嚴重危勞現實的英全政府。以警消為芻狗，拿軍公教警消當成政府開源不利的提款機，葉毓蘭直言，長此以往，當待遇不足以養廉，公務員的廉能恐怕又要走回頭路了。

(中時)