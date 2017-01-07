美媒：陸攻擊潛艇罕見停靠馬來西亞 展現水下實力

美媒披露，大陸一艘攻擊潛艇本星期首次停靠馬來西亞碼頭，這是大陸罕見的展示其水下實力的擴張，同時進一步顯示東南亞的實力重組。

《美國之音》7日報導，大陸潛艇停靠馬來西亞的同時，俄羅斯兩艘戰艦在菲律賓碼頭停靠，菲律賓是美國的締約盟國。莫斯科還提出向馬尼拉出售先進的武器，被視為是向美國在該地區長期軍事關係的又一挑戰。

報導指出，馬來西亞海軍官員對《華爾街日報》說，大陸攻擊潛艇和一艘海軍補給船星期二抵達亞庇港，將停留到星期六；亞庇港是馬來西亞海軍基地的所在地，面朝南海。這位官員說，這是大陸潛艇首次訪問馬來西亞，主要是以休息和娛樂為目的。

報導稱，大陸國防部對海軍潛艇等艦船停靠馬來西亞低調處理，對此沒有回應。此前，大陸海軍艦船也多次停靠斯里蘭卡等國家港口，但是得到證實的只有2014年大陸潛艇對斯里蘭卡的訪問；而衛星圖像顯示，大陸海軍艦船在過去兩年多次訪問過巴基斯坦。

(旺報)