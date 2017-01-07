抗議年金改革 警鐵馬護欄貼溫情標語

年金改革中區座談會今天下午將在中興大學登場，警方除出動千名警力支援外，也部署鐵馬護欄在會場四周，護欄上也張貼溫情標語，希望退休的「自家人」能和平理性表達訴求。

上週在北區分區會議的警方防線遭突破，台中市警方如臨大敵，除近千名保警支援維安勤務外，警政署也已運補500多具鐵馬護欄南下台中，希望以「人肉盾牌」阻隔抗議民眾。

據警方掌握，將有上千名退休軍公教人員到場陳情，其中包括100多名退休警察參與，可預期的，今天將出現現場維持秩序的現職員警遇上在場抗爭的老長官及同事。

未免「自家人」衝撞過程受傷，警方也在鐵馬護欄上張貼「相互珍惜，我們是一家人」、「將心比心，請溫柔對待我們」等標語，希望老同事和老長官以和平方式表達訴求。1060107

(中央社)