不願被稱「孤鳥」 林岱樺：民意就是我的派系

林岱樺駁斥「孤鳥」說，強調民意就是她最大的派系。（林宏聰攝）

民進黨高雄市長角力浮上檯面，有意爭取提名的立委陳其邁、林岱樺、管碧玲、趙天麟、劉世芳中，唯獨林岱樺無派系奧援，被視為「孤鳥」，但她7日出席偏鄉英語教學發表會，凸顯對原高縣轄區長期耕耘，直言「民意是我最大的派系」。

綠營高雄市長提名備受矚目，目前5位檯面上人選中，林岱樺是唯一的高雄縣代表，她2009年曾獲黨內提名參選高雄縣長，選戰打到剩下5個月卻遇上縣市合併，但她這8、9年來仍持續走訪基層，地方服務勤快。

「比起高雄縣，高市相對沒那麼複雜！」她說，高雄市只要在商業、經濟面給予足夠動力，很容易就能發展起來，但原高縣型態多元，城鄉差距是原本高雄市所沒有的，加上農地上的工廠、養殖業、近海漁業等問題，需要長時間投入才能掌握。

相對於被視為「英派」的陳其邁、菊系劉世芳、謝系管碧玲及趙天麟，林岱樺較無派系色彩，卻也被外界認為是黨內「孤鳥」。對此，她強調民進黨人才濟濟，但人民看的是誰能清楚掌握城市問題之所在，「民意將是我最大的派系」。

據了解，林岱樺競選團隊已逐步到位，由父親、前鳳山市長林三郎親自操盤，將凸顯她從原高雄縣出身特色，但團隊內部為此也陷入爭論，對於競選活動主軸該從高縣或高市出發仍有不同看法，將選定適當時機懸掛廣告看板，正式宣布投入選戰。

(中時)