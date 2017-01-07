金門料羅港貨船「自撞」 肇事原因待查
金門料羅港今（7）日上午發生一起「撞船」意外，高雄籍「銓薪輪」因為主機突然失控，全速後退撞到消波塊，縣港務處已出動船隻拖離靠泊，將由交通部航港局再做進一步調查。
縣港務處指出，「銓薪輪」貨船在上午10點29分申請進港靠泊料羅港區3號船席，10點33分許進入堤口後，突然主機失控全速倒俥衝撞北堤鋼堡附近消波塊，轟隆一聲巨響將船員和岸上人員都嚇了一大跳。
還好，船長在10點38分許下錨穩住船體，才未再繼續退俥，縣港務處接獲無線電通報請求支援，在10點40分出動拖船拉回預定的3號船席靠泊，11點05分順利完成作業。
該處指出，全案已先行電話連絡航港局協助調查，以了解發生意外的真正原因。
(中時)
關鍵字：料羅港
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