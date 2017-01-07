日本核災區食品進口 台大將發聲
台灣大學今天召開校務會議，決議將召集專家學者，針對日本核災區食品進口議題，給予政府建議。
今天台大校務會議代表官俊榮、王立昇等人原本提案，要求以台大名義，呼籲社會各界和政府共同「徹底防堵」日本核災區食品進口。
提案代表認為，台大校訓強調「愛國愛人」，食安是國民健康的基礎，台大人必須關心。尤其是校長楊泮池在頂新風暴中曾挺身而出，這次知識界、學術界也不該缺席。
官俊榮指出，日本進口食材深入台灣社會，可能有些是經過加工流到台灣，例如某知名品牌牛奶糖，原料可能就是來自核災區。他認為食安議題，不只是科學上的認定的「安全」，也包括「心裡安心」，就算只有百萬分之一的風險，心理還是不舒服。
提案除要求校方代表全體教職生公開向社會和政府呼籲，也希望擬定「反日本核災區食品進口聲明」，以台大名義向日本政府遞交。
官俊榮說，當初日本發生地震和核災，來自台灣的捐款是世界最多的，如今日本政府卻逼台灣接受核災區食品，「情何以堪」。
但也有代表認為，核災區食品是否有健康風險，「科學證據」才是最重要的，且此議題在台灣已經有點變成「政治事件」，台大不適合在此時介入。
由於意見紛歧，校務會議主席、楊泮池最後建議，台大原本就有食安中心、風險評估平台，可改以論壇方式，由校方召集相關專家學者一同匯集意見，給予政府建議。此方案獲得提案代表認可，最後做成決議。1060107
(中央社)
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