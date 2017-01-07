10元高麗菜開放自採 限購2顆引不滿
高麗菜價格暴跌，嘉義縣溪口鄉菜農葉金憲以高麗菜1顆10元於今天開放民眾自採，上午就吸引數百位民眾前往，菜農後來更改每人限採2顆，引起排隊民眾的不滿。
葉金憲表示，去年9月風災後，蔬菜價格飆漲，菜農紛紛搶種，不過，近來可收成的高麗菜價格暴跌，若僱用工人採收，以1天工資新台幣1200元、紙箱成本28元，根本不敷成本，且現在也請不到工人。
葉金憲指出，不忍3分多地、估算約有9000多顆高麗菜腐敗，便透過晚輩蔡雪嬌在臉書PO文「來嘉義遊玩，順便到溪口自採高麗菜，1顆10元、約2至4斤重，需自備袋子及工具，地點在溪口開元殿（鄭成功廟）附近」。
這則臉書PO文引起眾多關注，高麗菜低價自採原預定上午9時開放，不過，早上6時多，就有民眾前往排隊，且越來越多人，民眾大都全家出動採摘高麗菜。
葉金憲看見採摘高麗菜的民眾大排長龍，有數百人之多，為了讓排隊民眾都能買到便宜的高麗菜，則限購每人只能採摘2顆，此舉引起還在排隊民眾的不滿。
排隊民眾紛紛批評菜農怎麼可以臨時更改，大老遠開車來到溪口，油錢都不夠，但也有人高興可以買到便宜的高麗菜；葉金憲則希望大家能夠體諒。1060107
(中央社)
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