凸肚逛夜市有喜？曾寶儀解謎：肚裡裝的是...
曾寶儀（阿寶）與台大學長林明謙交往11年戀情穩定，去年她受訪表示沒結婚打算，「婚姻不是通往幸福的唯一途徑」，昨(6日)晚間她在臉書、微博曬逛饒河街夜市照片，開心分享超炫的Bigbang熊棉花糖，但網友發現她看來小腹微凸、孕味濃，紛紛問：「懷了？」、「有喜了嗎？」使她只好親上火線澄清沒懷孕啦！
常在社群網站分享生活近況的曾寶儀，昨晚自曝逛夜市，可見她拿著熊熊與小鴨的棉花糖興奮說：「現在棉花糖做得實在太可愛了，竟然還有Bigbang熊耶！（只是真的好甜喔～）」，眼尖網友發現纖瘦的她竟在照片中顯得肚凸，有喜疑雲就此傳開。
對此，阿寶不久後親自解謎，直說：「大家眼睛都在看哪裡啊！？ 我肚子裡裝的是一塊大雞排，一碗天婦羅加一個胡椒餅，並沒有小Baby喔！」網友則說：「要是有小Baby也替妳開心啊」、「還以為有小可愛了呢」。
(中時電子報)
關鍵字：曾寶儀
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