《農會選舉罷免辦法》修法提供選舉人名冊 農委會指此舉較公平
全國基層農會選舉將於今年2月19日投票，農委會去年底預告修正《農會選舉罷免辦法》，讓候選人將能取得會員名冊，引發藍營立委痛批違法亂紀。農委會今（7）天再發新聞稿，強調此舉是為了選舉公平性，會蒐集各方意見，趕在2月10日前完成。
依現行《農會選舉罷免辦法》規定，農會選舉人名冊除農會及主管機關依法使用外，不得以抄寫、複印、攝影、錄音或其他任何方式對外提供，因為名冊有各選舉人之姓名、戶籍地址等個人資料，如未經合法程序提供他人查閱，恐違反《個人資料保護法》。
但農委會輔導處副處長周若男指出，選民的相關資訊，通常在野派會資訊較為不足，選舉較為不利，因此修法讓在野派也能掌握資訊，選舉更公平；她強調，候選人只能申請所屬選區選舉人名冊，包含姓名和戶籍地址，且不得複製、流通及違反個資法規定，並應於選舉結束後銷毀。
儘管外界指出，提供名冊恐造成賄選問題，但周若男說，賄選應該是司法機構要來處理的問題，至於個資外洩一律，在《個人資料保護法》已訂有相關使用規範與罰則，她表示，本法預計1月11日預告截止，期望趕在2月10日之前完成，順利提供名冊。
(中時)
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