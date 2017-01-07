中油石化事業部號召年終掃除，2400人參加

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中油石化事業部舉辦「歲末年終大掃除暨環境清潔與疾病防治宣導」活動，共2400多位民眾參加。（中油提供）

台灣中油公司石化事業部7日舉辦「歲末年終大掃除」，聯合林園區公所、鄰里長聯誼會、高市環保局清潔隊共同響應，共2400多位居民參加，在農曆年前讓家園煥然一新。

這場掃除活動由中油石化事業部工關組經理黃源明率隊，中油提供手套、掃把、水桶、垃圾袋、夾子等各項工具，以及便當、水、麵包點心、帽子、毛巾等人員所需物資，分多路開始清掃。

石化事業部執行長黃順發說，春節前夕這項活動特別有意義，除了與林園區民眾共同為地球環境盡一分心力，更藉此消除登革熱病媒蚊，希望新的一年林園區零疫情。

不少民眾扶老攜幼響應，主辦單位統計，這次共動員全區24個里、2400多位居民參加。

(中時)