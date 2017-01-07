星戰T恤槍手佛州機場濫射 旅客：如戰場

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1名伊拉克戰爭退伍軍人今天從托運行李中取槍，在美國佛羅里達州勞德岱堡機場提領行李轉盤處對群眾開火，造成5人喪生。目擊者驚恐回憶說，案發現場猶如戰場。

有線電視新聞網（CNN）報導，目擊者懷特塞德（Erik Whiteside）說，騷動發生時，他跟妻子和小孩才剛離開行李轉盤。懷特塞德說：「說時遲，那時快，大家突然就跑了起來。當時這裡猶如戰場，手提箱四散，地上有食物、帽子，都沒有人要了，感覺很不真實。」

路透社報導，依運輸安全局（TSA）規定，只要把槍枝放進硬殼箱並上鎖當托運行李，攜槍飛行在美國很平常且合法。但彈藥只能托運，不可放進登機行李中。

目擊者告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），身穿科幻電影「星際大戰」（Star Wars）T恤的槍手未發一語就開火。MSNBC報導，槍手似使用一把9釐米手槍犯案，子彈射光就扔在一旁。

佛州州長史考特（Rick Scott）告訴記者：「這是愚蠢的邪惡之行。」

白宮發言人指出，總統歐巴馬已跟史考特和布羅瓦郡（Broward County）郡長夏立夫（Barbara Sharief）通話，並向罹難者家屬致哀。

法新社報導，歐巴馬在美國廣播公司新聞網（ABC News）獨家專訪中說：「除了只能對家屬說我們多麼心碎之外，實在不知要說什麼。」這是他對本案首度發表公開談話。

「我當總統這幾年，這種悲劇發生得太頻繁。家屬得經歷巨大傷痛和震驚。我想，未來24小時我們會查清事情究竟如何發生，以及槍手動機。」

1名聯邦執法官員告訴路透社，26歲槍手桑蒂雅各（Esteban Santiago）去年11月曾走進聯邦調查局（FBI）安克拉治辦公室對探員表示，1個美國情報機構控制他的心靈，命令他觀看伊斯蘭國（IS）影片。

消息來源指出，FBI將他送進精神病院治療並繼續調查，卻查無桑蒂雅各與任何外國恐怖組織有關連的證據。

對MSNBC表示目擊槍擊案的施利赫爾（John Schlicher）說，乘客等行李時，槍手「直接朝我們開槍」。施利赫爾的太太對頭部中彈的被害人急救，丈母娘則用毛衣照顧另1被害人，但對方還是當場喪命。

另1名目擊者李（Mark Lea）告訴MSNBC：「他不發一語，全程靜默。」

勞德岱堡-好萊塢國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）是佛州南部第2大機場，為跨洲門戶。

近兩個月前，西南航空公司（Southwest Airlines）1名前員工在奧克拉荷馬巿的機場殺害1名同事。警方表示，那是預謀殺人。

當代美國史上最致命槍擊案發生在去年6月，顯受IS啟發的槍手在奧蘭多1間同志酒吧殺害49人，另有53人受傷。（譯者：中央社何宏儒）1060107

(中央社)