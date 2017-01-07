宣傳車欲闖管制 年金改革座談爆衝突

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年金改革中區座談會今天下午將在中興大學登場，陳情民眾上午陸續聚集，還有一輛宣傳車要闖進學校，警方強力阻擋。

年金改革中區座談會下午2時在中興大學舉行，由於北區分區會議曾爆發衝突，台中警方部署防範，但會議前已有陳情民眾陸續聚集，還有一輛陳情宣傳車中午抵達後，欲進一步開進學校，警方強力阻擋，與陳情民眾爆發數波推擠；會議未開始，即發生衝突。1060107

(中央社)