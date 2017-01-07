基隆漁會推NG白鯧 半價搶購秒殺
基隆區漁會今天推出限量NG白鯧和透抽，吸引數百位消費者一早就到門市排隊搶購，上午一開店，立刻秒殺搶購一空，有阿嬤開心直呼「真便宜，省了不少錢」。
漁會上午準備NG白鯧及透抽限量促銷，白鯧每條新台幣350元，限量100條，透抽限量70份，每份100元，上午6時不到，就有消費者在門口排隊等候，還有遠從新北市三峽來的民眾，門口大排長龍。
上午8時門市一開張，數百人湧入店內，不到半小時促銷商品一掃而空，有阿嬤開心地秀出手中的「戰利品」，但也有消費者抱怨數量太少。基隆區漁會總幹事陳文欽表示，「真的很不好意思，因為數量有限，來的人數出乎意料，NG魚貨幾乎是秒殺」。
陳文欽說，這次推出的NG白鯧，因魚鰭有斷裂、破損、破皮等，雖然外觀較不完整，但絕對鮮美，原本只提供員工選購，今年特別開放讓一般民眾購買。
他說，白鯧目前市價一斤約750元到900元左右，每到農曆春節前夕，白鯧價格就會飆漲，漁會為回饋消費者，讓民眾吃到新鮮、平價的白鯧，同時平抑物價，才會推出優惠方案，並非要削價競爭。
陳文欽說，14日和15日兩天，漁會也在門市推出購物滿千元，可以500元優惠價加購1尾白鯧，每尾約500到600公克，以此類推，限量2000尾，另嚴選3組年節禮盒，民眾可上基隆區漁會官網下載訂購單，以傳真方式訂購，免出門也能選購新鮮漁產品。1060107
(中央社)
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