表態參選黨魁 郝龍斌不辭副主席

中國國民黨副主席郝龍斌今天表態參選下屆國民黨主席，他說，黨主席絕對不是為了謀取下一個位置才來爭取主席位置，且由於副主席是義務職，若辭掉表示不願承擔義工工作。

郝龍斌上午在臉書貼文「只求一場無私的黨主席選舉」，宣布參選國民黨主席選舉。他談到國民黨走下坡和人民對時局不滿，並表示「與其等待，不如起而行」、「一段時間的深思熟慮後，我決定參選」。

被問到參選應該先辭副主席，郝龍斌說，這件事情他跟黨內幾位好朋友談過，包括副主席胡志強，胡特別跟他說副主席是義務職，而且這屆參選最好能證明，黨內的民主競爭不會傷到同志情誼，「如果這個義務職你辭掉，表示不願承擔黨內要你所做的義工工作」，郝龍斌認為，胡志強的講法很有道理

所以沒有要辭職？郝龍斌說，希望透過這次選舉能證明一件事，黨內競爭、同志情誼能夠並存，畢竟這是黨內選舉，選出來的黨主席一定是愛黨的黨主席。1060107

(中央社)