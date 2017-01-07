逾400學生腹瀉 北市查營養午餐業者

台北市政府教育局今天表示，有4所學校的400多名學生疑似在5日吃完營養午餐後，6日早上出現腹瀉狀況，其中有7人就診，無人住院接受治療，目前已要求業者停止供餐。

科長黃國忠說，北市4所國中、國小的498名學生5日中午吃完營養午餐後，在6日早上出現拉肚子情況，有的學生拉過1、2次就好，目前掌握有7人到醫院看診，診斷結果為腸胃炎，並無人住院治療。

黃國忠表示，這間營養午餐業者5日共供應15所學校的8600多份餐點，衛生局第一時間前往查廠，也採集相關檢體送驗，檢驗結果約15個工作天會出來，了解學生腹瀉原因為何。

黃國忠指出，已要求該營養午餐業者停止供餐，並協調其他營養午餐業者供餐，學生權益不受影響。1060107

(中央社)