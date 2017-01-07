柯文哲：思考如何讓內科2.0可以發揮更大效益
台北市長柯文哲今天出席金剛猩猩迪亞哥寶寶相見歡見面會，有記者問到新政府以桃園作為「亞洲矽谷計劃」核心，柯昨天卻在「內科之夜歲末聯歡晚會」致詞時說「吃剩的再給桃園」？柯文哲說，國發會副主委先前到北市府演講時討論到台灣經濟，我們很清楚「內科2.0」的產業發展優勢還是遠大於桃園，南港、內湖也形成產業聚落優勢，在台灣目前是發展資通訊、生計產業等投資效率最高的地方，不過飽和後會慢慢擴展出去，還是有首都生活圈的概念。
柯文哲說，如果廠商要投資，還是會以內湖南港優先，通常產業飽和後自然就會往成本比較低的地方移動，因此要思考如何讓內科2.0可以發揮更大的效益。
他說，市府有些投資計畫還在準備，最近會去行政院跟科技政委討論內科2.0計畫，到底資通訊、生計產業在南港內湖怎麼展開，這是北市府下半年的主力計畫，今年辦完世大運後，主力就會移到以南港車站為中心的東區門戶計畫。
柯文哲指出，經濟問題還是經濟解決，廠商投資會計算成本效益，南港內湖產業形成聚落優勢，發展資通訊與生計仍是台灣目前投資效率最高的地方，不過飽和後會慢慢擴展出去，還是有首都生活圈的概念。
(中時)
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