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報復制裁案 以國怒砍1.9億聯合國贊助款

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聯合國安理會
去年年底在美國棄權下，安理會以14票通過對屯墾區的制裁案。（圖/美聯社）

不滿聯合國安理會（Security Council）日前通過對以色列屯墾區（settlement）的制裁案，以色列政府決定，將大砍今年對聯合國的贊助經費達600萬美元（約1.92億台幣），以表達嚴正抗議。以國駐聯合國大使更向媒體表示，「對於有「反以色列」主張的組織團體，我們沒有理由給予資助。」

安理會要以色列停止在巴屯墾

據路透社（Reuters）報導，以色列政府宣布，將砍掉今年度預計給予聯合國的贊助經費600萬美元（約1.92億台幣），以此表達其官方的嚴正抗議。去年年底在美國棄權下，安理會以14票全票通過對屯墾區的制裁案，讓過往在以巴爭議上總佔上風的以色列跳腳，甚至急怒下宣布暫停與這14個會員國的外交互動。以色列駐聯合國大使達能（Danny Danon）表示，「我們沒有理由對反對我方的組織進行資助。」他更要求聯合國應立即停止本身與附屬機構，將此單一事件衍生擴散為全面性的「反以色列」宣傳。

屯墾區
以色列大量透過建立屯墾區來穩固他們在加薩走廊、約旦河西岸等區域的控制。（圖/美聯社）

川普
即將走馬上任的川普，是否會一轉目前美國對以色列的態度？（圖/美聯社）

以色列於1948年自行獨立後，經過多次大小戰役後，國土佔領範圍愈來愈大。其中以東耶路撒冷（East Jerusalem）、加薩走廊（Gaza）和約旦河西岸（West Bank）地區的主權歸屬爭議甚大，以色列政府在此區建立眾多屯墾區進行移民與耕作，此舉遭到世界眾多國家批評是「非法佔有」，但長年在美國支持下，總無法有效對其發起制裁或禁止。這並非首次對屯墾區制裁，早在1979年就曾通過制裁案，當時也是美國採取棄權的局面。

以色列
現任以色列總理內坦雅胡（圖左）對歐巴馬（圖右）政府的棄權感到相當憤怒。（圖/美聯社）

但即將上任的美國總統當選人川普（Donald Trump），卻有可能讓這份制裁案提前失效或凍結，強力反對制裁案的川普，甚至想讓美國駐以大使館從現在的特拉維夫（Tel Aviv）遷移至耶路撒冷。恐怕在就職典禮後，以色列將能得到新總統的有力支持。

(中時電子報)

不理聯合國 美參院硬推駐以使館遷址案

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關鍵字：以色列美國聯合國安理會屯墾區制裁案川普耶路撒冷約旦河西岸加薩
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