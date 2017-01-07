報復制裁案 以國怒砍1.9億聯合國贊助款

去年年底在美國棄權下，安理會以14票通過對屯墾區的制裁案。（圖/美聯社）

不滿聯合國安理會（Security Council）日前通過對以色列屯墾區（settlement）的制裁案，以色列政府決定，將大砍今年對聯合國的贊助經費達600萬美元（約1.92億台幣），以表達嚴正抗議。以國駐聯合國大使更向媒體表示，「對於有「反以色列」主張的組織團體，我們沒有理由給予資助。」

據路透社（Reuters）報導，以色列政府宣布，將砍掉今年度預計給予聯合國的贊助經費600萬美元（約1.92億台幣），以此表達其官方的嚴正抗議。去年年底在美國棄權下，安理會以14票全票通過對屯墾區的制裁案，讓過往在以巴爭議上總佔上風的以色列跳腳，甚至急怒下宣布暫停與這14個會員國的外交互動。以色列駐聯合國大使達能（Danny Danon）表示，「我們沒有理由對反對我方的組織進行資助。」他更要求聯合國應立即停止本身與附屬機構，將此單一事件衍生擴散為全面性的「反以色列」宣傳。

以色列大量透過建立屯墾區來穩固他們在加薩走廊、約旦河西岸等區域的控制。（圖/美聯社）

即將走馬上任的川普，是否會一轉目前美國對以色列的態度？（圖/美聯社）

以色列於1948年自行獨立後，經過多次大小戰役後，國土佔領範圍愈來愈大。其中以東耶路撒冷（East Jerusalem）、加薩走廊（Gaza）和約旦河西岸（West Bank）地區的主權歸屬爭議甚大，以色列政府在此區建立眾多屯墾區進行移民與耕作，此舉遭到世界眾多國家批評是「非法佔有」，但長年在美國支持下，總無法有效對其發起制裁或禁止。這並非首次對屯墾區制裁，早在1979年就曾通過制裁案，當時也是美國採取棄權的局面。

現任以色列總理內坦雅胡（圖左）對歐巴馬（圖右）政府的棄權感到相當憤怒。（圖/美聯社）

但即將上任的美國總統當選人川普（Donald Trump），卻有可能讓這份制裁案提前失效或凍結，強力反對制裁案的川普，甚至想讓美國駐以大使館從現在的特拉維夫（Tel Aviv）遷移至耶路撒冷。恐怕在就職典禮後，以色列將能得到新總統的有力支持。

(中時電子報)