柯P：市政問題應從根本解決

台北地檢署偵辦菜蟲案，檢舉指台北農產運銷公司長期向從事水果買賣的董事採購水果禮盒送禮，明知董事以劣質柚子混充，卻以高價購買，致北農損失逾百萬元，涉嫌背信。台北市長柯文哲今天(7日)說，讓問題全部浮現，再一個個解決掉，也趁此機會反省北市府所屬6大公司的營運計畫是否要重整。

柯文哲說，他當台北市長的態度是，問題都讓它出來，做根本解決。當市長這兩年遇到很多個案，但他不會用個案處理問題，就通案處理，趁這次北農事件反省市府所屬6大公司的營運計畫是否要重整，包括台北捷運公司、悠遊卡公司及農產、畜產、花卉、漁產公司等，有問題就趁此機會一次清一清，讓問題浮出來，不要遮掩，再來做根本解決。

他強調，就像鉛管問題，從光復至今喝了70年，直到議員講出來，如今已換掉70％鉛管 。

(中時)