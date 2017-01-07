曲冰遺址公園規劃完成 　縣府將爭取提列國定遺址

我要評比

▲被評定為約4000年前新石器時代先民聚落的縣定「曲冰遺址」現況，目前已完成公園規劃，並將爭取提列國定遺址。（楊樹煌攝）

▲曲冰遺址公園未來將進行部分遺址開挖，並採現地保存、陳列展示考古遺跡所出土文物、聚落型態等模擬呈現。（楊樹煌攝）

經專家學者判定為4000年前遺跡的「曲冰遺址」，目前已由南投縣政府文化局完成遺址公園規劃，後續將再持續辦理細部設計，並全力爭取提升為國定遺址；未來將朝著研究保存、觀光發展及鄉土教學基地等3大面向，規劃保存遺址的珍貴文化資產。

文化局長林榮森表示，曲冰遺址為當前臺灣高山地區僅見、內涵最豐富珍貴的考古遺址，經試掘後，初步判定為4000年前新石器時代先民聚落，為先民拓殖山區重要考古遺跡，見證史前時期中央山脈東、西兩側人群文化長距離交通、交流的歷史足跡，迄今還能完整保留，頗為不易。

目前遺址土地所有權屬原住民保留地，仁愛鄉公所於遺址公園規劃完成後，將釐清用地並依規向縣府原民局申報土地無償撥用等相關行政事宜；俟完成補充該土地權屬資料後，將再函報文化部提升為國定遺址審議；並進行「曲冰遺址公園細部設計」以利妥善保存該遺址。

文化局並指出，一般發現的先民遺址，以平地居多，高山遺址極其罕見，曲冰遺址記錄著東部先民遷徙開墾的足跡，更是珍貴的重要遺址；為完整保存該遺址，去年完成遺址公園規劃案，今年將繼續進行細部設計，甚至進一步開發，採就地保存，以發揚文化資產保存，見證曲冰遺址先民墾拓的珍貴歷史，並發展地方觀光；同時該遺址與原住民族間是否有直接關係，也亟待進一步釐清。

(中時)