曲冰遺址公園規劃完成 縣府將爭取提列國定遺址
經專家學者判定為4000年前遺跡的「曲冰遺址」，目前已由南投縣政府文化局完成遺址公園規劃，後續將再持續辦理細部設計，並全力爭取提升為國定遺址；未來將朝著研究保存、觀光發展及鄉土教學基地等3大面向，規劃保存遺址的珍貴文化資產。
文化局長林榮森表示，曲冰遺址為當前臺灣高山地區僅見、內涵最豐富珍貴的考古遺址，經試掘後，初步判定為4000年前新石器時代先民聚落，為先民拓殖山區重要考古遺跡，見證史前時期中央山脈東、西兩側人群文化長距離交通、交流的歷史足跡，迄今還能完整保留，頗為不易。
目前遺址土地所有權屬原住民保留地，仁愛鄉公所於遺址公園規劃完成後，將釐清用地並依規向縣府原民局申報土地無償撥用等相關行政事宜；俟完成補充該土地權屬資料後，將再函報文化部提升為國定遺址審議；並進行「曲冰遺址公園細部設計」以利妥善保存該遺址。
文化局並指出，一般發現的先民遺址，以平地居多，高山遺址極其罕見，曲冰遺址記錄著東部先民遷徙開墾的足跡，更是珍貴的重要遺址；為完整保存該遺址，去年完成遺址公園規劃案，今年將繼續進行細部設計，甚至進一步開發，採就地保存，以發揚文化資產保存，見證曲冰遺址先民墾拓的珍貴歷史，並發展地方觀光；同時該遺址與原住民族間是否有直接關係，也亟待進一步釐清。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。