柯文哲：北京應思考為何台灣倒向美國

台北市長柯文哲表示祝福林鶴明。（資料照/鄭任南攝）

台北市長柯文哲今天出席金剛猩猩迪亞哥寶寶相見歡見面會，有記者問到香港社運人士、眾志秘書長黃之鋒來台時遭愛國同心會攻擊？柯文哲說，已通知警察局了，一定會好好保護來賓，但他認為台灣還是文明社會，可以表達意見但不可用暴力，這是基本原則。

他並提到，有時候北京政府要去思考，為什麼過去大陸對台灣這麼多讓利行為也花了不少錢，為何台灣總是一直往美國靠過去？為什麼台灣人這麼怕中國、一直倒向美國？這是北京政府要去思考的問題。

(中時)