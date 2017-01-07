登山客迷途 高市APP定位速救援
王姓女登山客昨天下午於高雄尾寮山迷路無法下山，消防局獲報引導她以智慧型手機安裝「高雄市119」APP傳送簡訊，完成GPS定位因而獲救，這是消防局由APP定位精準尋獲迷途民眾首例。
消防局昨天下午接獲王姓女士報案指在尾寮山登山步道迷路，茂林消防分隊即派員輕裝出發前往救援。
為確認報案者所在位置，消防局先請報案民眾利用通訊軟體傳送周遭環境2張照片提供救援人員參考，並請王女士冷靜於原地等待救援，同時引導她下載「高雄市119」APP，並傳送1則報案簡訊到119救災救護指揮中心，執勤人員據以定出報案者所在位置，提供給第一線救援人員，使他們得以快速抵達報案地點，成功引導王女士下山。
王姓女登山客表示，「高雄市119」APP操作簡單，1個按鍵發送簡訊後，待在原地安全處所等待，消防人員很快地就找到她，「這個APP真的很厲害」。
消防局說，「高雄市119」APP去年12月底上架，利用這個APP可以將GPS（全球定位系統）主動傳送到119受理台，讓119快速掌握報案人位置，也可透過簡訊報案送出GPS。報案後也可上傳現場照片或即時影像。該報案APP結合智慧型手機功能，可說是最貼近民眾需求且能提供重要報案資訊，縮短詢問民眾報案時間。
消防局又說，在山區前不著村，後不著店所在處迷失方向，第一個想到的就是119，「高雄市119」APP幫你把GPS定位提供給消防局。1060107
(中央社)
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