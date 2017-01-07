完成體檢 林英傑轉戰Lamigo

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中職Lamigo桃猿領隊劉玠廷今天表示，前中信兄弟投手林英傑轉戰Lamigo，並已完成體檢，原本也想延攬增菘瑋，等確定後一起發布，可惜無法成功。

前中職中信投手增菘瑋，去年底在戰力外測試會表現出色，吸引外界關注；不過據了解，增菘瑋已經婉拒Lamigo和統一7-ELEVEn獅，預計加入富邦悍將。

36歲的林英傑曾打過兩聯盟合併前的台灣職業棒球大聯盟、中華職棒大聯盟和日本職棒，去年底被中信兄弟釋出。

劉玠廷認為，想借重林英傑豐富的經驗，補強投手戰力，相信新球季對球隊帶來不少幫助。1060107

(中央社)