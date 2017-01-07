巴黎百貨週日也營業 遊客不怕沒得買
外國遊客因為法國巴黎發生恐攻而卻步，不過當地享譽國際的百貨公司週日也營業終於成真的消息，給這座世界時尚首都打了一劑強心針。
法新社報導，總統歐蘭德（Francois Hollande）的社會黨政府鬆綁週日禁止商店營業的法律。
地方官員獲得授權，允許商店每年可以增加週日營業天數，但主要計畫是設立商店可以在週日營業的特別國際觀光區。
本週稍早，春天百貨（Printemps）週日營業的薪資方案，終於獲得工會足夠票數支持，它是最近達成協議的巴黎主要百貨公司之一。春天百貨計畫幾個月內就會實施在週日營業。
位在奧斯曼大道（Boulevard Haussmann）的老佛爺百貨（Galeries Lafayette）尤其受到有錢的中國大陸遊客歡迎，本週日首度開始固定營業。
另一家高檔百貨樂蓬馬歇百貨（Le Bon Marche）去年跟工會達成協議後，也計畫在週日營業。
巴黎市政廳附近的BHV百貨2015年11月成為第1家與工會達成協議的百貨，從去年7月開始每週日對外開放營業。
擁有BHV百貨的老佛爺百貨集團說：「去年9月以來，瑪黑區（Marais）BHV百貨週日銷售業績排名第2，僅次於週六。」（譯者：中央社陳昱婷）1060107
(中央社)
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