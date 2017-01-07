國道3號廂型車疑爆胎意外7傷

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廂型車疑左後車輪爆胎釀禍。（陳淑娥翻攝）

消防人員將受困傷者救出。（陳淑娥翻攝）

今天(7日)上午11時許，在國道3號北上181公里處發生一起意外事故。一輛廂型車疑左後車輪爆胎，行車時翻了一圈造，成7人輕傷車禍。

事故發生後，6男已自行脫困坐在路旁待救，另1名男子因車門鎖損壞受困車內。消防人員到場後，使用破壞器材將傷者救出，7人意識清楚送光田醫院救治，其中有人肩胛骨受傷、頭部撕裂傷及嘴撕裂。

國道警察表示，廂型車胎紋正常，目前排除為酒駕，意外原因尚待釐清。

(中時)