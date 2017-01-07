黃曉明賀林心如產女 意外爆Baby懷娃性別？
去年7月與霍建華完婚的林心如，昨(6日)深夜報喜順利產下小公主，讓一家三口家庭甜蜜更升級，引來不少圈內好友祝福，去年10月終於鬆口和老婆Angelababy（Baby）將迎來第一個寶寶的黃曉明，也在第一時間道賀，直說：「歡迎小公主，小玩伴預定」，網友則腦洞大開，反問黃曉明：「為什麼是小玩伴，而不是娃娃親？」，猜測Baby懷的也是個女娃。
黃曉明前年10月和Baby結婚，去年兩人結婚一周年宣布懷孕喜訊，但沒透露寶寶性別，11月黃曉明生日，好友李冰冰獻祝福說：「請以後繼續帶著大baby、小baby一起來虐狗」，當時便引來猜測李冰冰是否說溜嘴，不小心爆出「曉B」夫妻懷女寶寶？但未獲證實。
昨林心如產女，黃曉明開口預定要和「華心」夫妻的女兒結為「小玩伴」，而非娃娃親，再度引發網友猜測兩人確實懷女，而Baby凌晨也發文祝福說：「起來上廁所的，發生這麼大的喜事了！恭喜！」網友笑虧：「上廁所還不忘刷微博，網癮少女非你莫屬」、「妳也快了呀，期待」。
(中時電子報)
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