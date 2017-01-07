測試會亮眼 傳增菘瑋加入富邦

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前中華職棒中信投手增菘瑋，去年底在戰力外測試會表現出色，吸引外界關注，據了解，增菘瑋已經婉拒Lamigo和統一，預計加入富邦。

32歲的增菘瑋在戰力外測試會球速飆出144公里，他曾旅美效力印地安人小聯盟，一度受到投球失憶症困擾，2010年回台加入中職，被兄弟象（中信兄弟前身）選走，2015年底遭中信兄弟釋出，之後轉戰台東綺麗珊瑚成棒隊。

據了解，統一7-ELEVEn獅和Lamigo桃猿昨天已經收到增菘瑋婉拒加盟的訊息；另外，中信兄弟領隊楊培宏日前表示，過去增菘瑋最大的問題是控球，中信比各隊都了解增菘瑋的問題。

而富邦悍將和增菘瑋已經在洽談合約細節，增菘瑋可望重返中職披上富邦球衣。1060107

(中央社)