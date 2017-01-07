員林國際攝影藝術展覽 員林美術館展至1月22日
『員林國際攝影藝術展覽』，在員林社會大學師生齊心努力下，即日起至22日在員林美術館登場，7日上午舉辦開幕式，員林市長張錦昆與展覽會執行長江村雄都出席，許多攝影大師也齊聚員林，為國內攝影藝術愛好者帶來年度創作的多元視野。
員林社會大學開辦專業攝影課程，授課老師江村雄大師傾囊相授，十多年來員林市的攝影技術與藝術之能昂揚，成為世界知名的攝影聖地，讓全世界看到『臺灣、員林』魅力之美，市長張錦昆上午也與剛榮獲美國攝影協會一般自然組金、銀牌雙料得主的攝影家王文村頒獎合影。
臺灣驕傲、員林之光。2016年第12屆『員林國際攝影藝術展覽』來自全球41個國家、3700多件作品在評審委員的評選下，選出200多件極緻作品。
江村雄表示，員林國際攝影藝術展覽，已成功帶動臺灣員林的攝影賽被各國攝影名家視為每年必參加的大事；更能提供國人優質的藝術創作環境，為臺灣培育更多進軍國際舞臺的攝影專才。
張錦昆表示，在員林市舉辦的世界大賽是許多攝影好手每年必定參加的年度盛會，攝影展邀請國內外攝影大師的評選，入選作品構思創意之深、角度精細唯美，精選出當代風華之最，精彩可期、保證吸睛。
(中時)
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