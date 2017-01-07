翁立友自曝被女人主動索吻

翁立友(右二)節目中表演。(民視提供)

載歌載舞。(民視提供)

歌聲動人。(民視提供)

洪都拉斯。(民視提供)

表演精彩。(民視提供)

翁立友在民視綜藝節目《王牌雙響炮》中分享曾在尾牙場被「狂吻」的經驗，他說當時他唱壓軸，台下的員工們也都喝的醉醺醺了，就在主持人賀一航隨口一句「翁立友不僅唱的好，個性也很隨和，親也沒關係！」台下的女性全都蜂擁而上，讓翁立友形容那一場尾牙真的是他唱過印象最深刻，也是第一次被這麼多人索吻，讓他受寵若驚。

余天、侯怡君主持的民視節目《王牌雙響炮》本週日在節目中辦「王牌尾牙秀」，邀翁立友、洪都拉斯、張艾亞、卡古等多位藝人出席，要給大家帶來一連串吸睛的表演秀！常常受邀主持尾牙的洪都拉斯分享要擔任尾牙主持人不僅要反應快還要嘴夠甜，但他分享某次主持尾牙不小心把公司老闆的名字叫錯，讓對方老闆超生氣，幸好他反應快猛誇老闆才讓老闆息怒最後加碼獎金給員工。

金曲歌王翁立友則演唱多首經典成名曲，還帶了林姍一起共襄盛舉。但沒想到兩人合唱的歌曲竟然是「送你送到這」，主持人余天聽到歌名非常生氣，怒喊「這歌誰選的？」原來這首歌曲是林姍的新作品，只是還是被眾人提醒，要打歌要看場合，不然在尾牙場唱一定會被趕出去。

所有藝人為了爭取余天手上的紅包，全部都把壓箱寶拿出來，李子森不僅拿出擅長的樂器笛子，還端出雲南少數民族樂器「葫蘆絲」應戰，洪都拉斯和卡古則帶來精彩的模仿秀，讓主持人余天及侯怡君笑開懷，張艾亞和康禎庭換上性感洋裝大跳熱舞，讓主持人余天索性整疊紅包都給兩位，讓男性藝人大喊不公平。幸好翁立友替在場男性爭光，跟專業薩克斯風老師一起pk演奏，現場聽得如癡如醉，十分動聽。

(中時)