準備掏出悠遊卡　女高中生遭毒蟲飛車搶皮夾

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張嫌將皮夾丟棄路邊花盆。（陳心瑜翻攝）

張嫌騎乘4日所竊機車行搶女高中生皮夾。（陳心瑜翻攝）

警方於張嫌住家起出張嫌做案時服裝，經比對與監視器畫面相符。（陳心瑜翻攝）

警方依搶奪、竊盜罪嫌將張嫌移送法辦。（陳心瑜翻攝）

新北市35歲張姓男子6日下午疑因缺錢買毒，騎乘竊得機車行經新莊區中正路、新泰路口時，見一名路邊等公車的女高中生掏出皮夾，心生歹念，靠近搶走皮夾後加速逃逸。警方調閱沿線監視器逮人，依搶奪、竊盜罪嫌將張嫌移送法辦。

警方調查，張嫌先是在4日下午於新莊區中港路某機車行，竊走顧客送修、插上鑰匙的機車，再於6日下午行搶，當天就將女高中生皮夾內的新台幣300元花光，並將皮夾丟棄路邊花盆。

警方調閱監視器畫面鎖定張嫌，7日上午於張嫌住家將他逮捕。附近鄰居表示張嫌是社區頭痛人物，經常偷竊機車、自行車等，警方現正清查當中。

(中時)