遭大型商船追撞 東港漁船恐沉船
屏東東港籍延繩釣漁船「祥湧6號」，今天凌晨3時許，傳海上驚魂，疑似遭大型商船從後方追撞，「祥湧6號」回報船身目前仍在進水，有沉船危險，船長通報後，待附近友船救援，但最快仍要晚上才能會合。
東港籍漁船「祥湧6號」載有2名台籍與8名印尼籍船員，元旦當日早上8時許從東港出海作業，不料今早3時45分緊急回報電台，指在鵝鑾鼻東南方太平洋海域（北緯19度28分、東經129度36分），遭不明大型商船從後方追撞，船體受損嚴重，船艙持續近水中，當時更評估會有沉船危險。
「撞完後，商船要逃逸了！」「祥」號陸姓船長及林姓台籍船員今午11時許向電台回報，說肇事的商船有離開的意圖，距離他們最近的友船「金昌5號」雖以加速趕往事發海域，但預估要晚間才能會合，也以廣播臨船支援，並找海巡艦隊前往支援。
陸姓船長透過衛星電話表示，對方從左後方擦撞到船艙，船員現還在搶救漏水狀況，而該商船船主為英國人，目前已有電話致意，表明要帶他們到菲律賓修船．但他不願，詳情先待友船支援再說。
(中時)
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