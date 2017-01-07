吳敦義頭寮謁陵：若競選且當選黨主席會效法經國先生精神
前副總統吳敦義7日到桃園市大溪頭寮陵寢謁靈，他說，如果今天是勤政愛民的經國先生主政，政府絕對不可能強行推動一例一休，讓全民共受其害。此外針對是否參選國民黨主席，吳敦義語帶保留。他說，9日將召開記者會說明。
陪同出席謁陵的前總統府發言人羅智強說，吳敦義是他的老長官，每遇到重大決定，都會到頭寮謁陵。吳敦義則說，國民黨面臨重大的打擊，競選黨主席是犧牲，不是享受。這兩天將會好好沉澱，思考，能不能真正挑起黨的重責大任。吳敦義說，如果未來能夠競選也能夠當選黨主席的話，會效法經國先生精神，讓國民黨在內外夾攻下，重新站起。針對前台北市長郝龍斌表態參選，吳敦義說，現在不表示任何意見。
(中時)
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