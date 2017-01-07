黃之鋒受邀來台 統派團體場外抗議

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香港眾志祕書長黃之鋒7日在台北出席與時代力量的講座，會場外聚集大量反港獨民眾抗議。(中央社)

香港眾志祕書長黃之鋒7日在台北出席與時代力量的講座，會場外聚集大量反港獨民眾抗議。(中央社)

時代力量今邀請香港立法會議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰以及香港眾志秘書長黃之鋒，參加今明兩天的「時代眾志，自決力量」對談，分享台港公民運動邁入政治之經驗交流。

不過，愛國同心會及中華統一促進黨發動百人抗議，高喊「港獨滾回去」，不要分裂兩岸人民。現場也出動近兩百人警力，隔開抗議群眾，以防衝突發生。

時代力量黨主席黃國昌致詞表示，希望藉此交流，分享彼此經驗，推動台港民主社會之深化，這對促進新生代政黨、議員之認識，有正面積極的作用。

黃國昌說，黃之鋒一行人從香港離開，或是深夜抵達台灣都面臨突發狀況，但他說，民主串聯並沒有這麼可怕，而是讓新世代走出一片更寬廣的天地，共同實現改革理想的過程，希望北京政府與其打壓台港民主，不如思考內部民主化之可能。

(中時)