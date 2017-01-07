疑精神異常男子縱火燒雜物，險釀火災,

縱火燒雜物男子疑似吸入過多粉塵身體不適送醫。(馮惠宜翻攝)

台中大里國光路二段一家電信行二樓，上午11時39分冒出濃煙，經民眾報案，警消到場救援，發現是一名30歲男子，疑似精神異常，縱火焚燒雜物，再自行拿滅火器滅火，消防隊到場時火已滅，現場些許燻黑，初步了解並無財損，但該名男子因吸入過量乾粉不適、肢體無力，送醫救治。

(中時)