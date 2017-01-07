躍然紙上 澎湖南方四島之美開展
澎湖南方四島國家公園之美，躍然紙上，今天起透過藝術家以不同的媒材等創作，可在澎湖文化局文馨畫廊看得到，現場還有在地書法家揮毫贈春聯活動。
「天風海濤」澎湖南方四島國家公園美展，今天由南方四島公園管理處長游登良、澎湖文化局副局長王國裕、農漁局長陳高樑、書法家李轂魔與蔡友等人共同開筆雞年行大運後，正式展開。
配合天風海濤美展，今天還邀請有澎湖書法學會理事長謝聰明、李傳續、黃瑞興等位書法家現場揮毫春聯。
游登良表示，南方四島國家公園天然之美，注入人文氣息與藝術涵養化，展現出海洋島嶼多元文化，更加淋漓盡致，讓澎湖南方四島，允諾未來將年年舉辦甚至與本島進行山海交流。
澎湖南方四島國家公園民國103年6月公告，10月掛牌上路，是台灣第9座國家公園，也是第2座海洋型國家公園，含蓋東吉、西吉、東嶼坪、西嶼坪嶼及周邊島礁，陸域面積約370公頃，海域面積3萬5473公頃。
澎湖南方四島擁有多樣的玄武岩海蝕柱、海崖、海溝、海蝕和梯田式菜宅等地形，陸域有6種和18種等台灣特有種及保育類動植物，海域則記錄有254種魚類有28種魚類新紀錄種，是台灣重要魚類種原保育庫。
「天風海濤」澎湖南方四島國家公園美展，今天起在澎湖文化局文馨畫廊展出至21日止。1060107
(中央社)
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