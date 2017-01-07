全國唯一冬季畢業典禮 海大舉行

國立台灣海洋大學7日舉辦全國唯一的冬季畢業典禮，共有192名學生畢業，由校長張清風為畢業生正冠，也為即將上船實習的商船系及輪機系大四學生獻上祝福。（國立台灣海洋大學提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年1月7日

國立台灣海洋大學今天舉辦全國唯一的冬季畢業典禮，共有192名學生畢業，由校長張清風為畢業生正冠，也為即將上船實習的商船系及輪機系大四學生獻上祝福。

海洋大學表示，這學期共有192名學生畢業，其中13名博士、98名碩士及81名學士，包括31名學士後輪機系、45名學士後商船系及5名成績優異提前大學畢業的學生。

雖然海大冬季畢業典禮的規模不如傳統來得盛大，但所有環節卻絲毫不馬虎，除正式的典禮外，學校也安排社團表演及畢業茶會，由於人數較少，每位畢業生也都由張清風一一撥穗正冠。

張清風說，由於近年來海大推動各種彈性措施，包括五年一貫學碩士、學士後學位學程及成績優異提前畢業等，有越來越多學生不在傳統的畢業季6月拿到學位，雖然人數不多，但大學畢業典禮對學生及家長來說，是一生的重要回憶，因此有另外舉辦畢業典禮的需要。

他表示，為了與產業接軌，降低學用落差，海大積極推動產業實習制度，尤其是未來要從事海勤工作的商船系及輪機系學生，大四時必須上船或到業界實習，往往無法參加6月的畢業典禮，為了彌補缺憾，學校特別舉辦全國唯一的冬季畢業典禮，邀請學生親友一同參加，為畢業生獻上祝福。

張清風在致詞時也期勉所有畢業生，要秉持海大「活力創新的精神」，發揮海洋人不屈不撓的精神，勇敢面對未來挑戰，期盼畢業生都能在海洋領域發光發熱，闖出一番成績。1060107

(中央社)