漁船南太平洋遭商船追撞 10人待援

我要評比

屏東東港籍漁船「祥勇6號」今天凌晨在南太平洋海域遭一艘商船從後方追撞，船身損害進水，船上10人待援，暫時安全，附近作業友船馳往救援，預估最快今晚才會到達。

「祥勇6號」中午向漁業電台通報求援指出，遭撞後，船身嚴重受損、船艙進水、有沉船之虞，船上人員正設法搶救漏水狀況中，船上有兩名台籍陸姓、林姓船長及8名印尼籍船員，都暫時安全。

漁業電台說，附近作業友船「金昌5號」正趕往事發海域，預估最快要晚間才會趕到。1060107

(中央社)