加州為囚犯支付變性手術費 開美國先例
美國加州政府本週為1名出生為男性，但經診斷鑒定為女性的跨性別囚犯，支付變性外科手術費用。她的律師今天指出，相信這是美國首例。
路透社報導，加州政府2015年與時年56歲的奎尼（Shiloh Quine）達成和解，承諾為她請外科醫師並支付費用。此舉使加州為受刑人提供類似治療的正規途徑，開全美先例。
奎尼1981年犯下謀殺、綁架和搶劫遭定罪判處無假釋可能的終身監禁。協商解決本案的跨性別法律中心（Transgender Law Center）發言人馬塞魯斯（Jill Marcellus）指出，服刑中的奎尼5日動手術。
在本案之後，加州同意對跨性別或有性別認同障礙的囚犯提供服裝、盥洗用品，以及跟其性別認同一致的其他用品。而像奎尼一樣經醫生診斷確認手術具醫療適當性的囚犯，州政府也會支付手術費用，費用多寡未予明定。
跨性別法律中心執行主任哈雅希（Kris Hayashi）說，提供奎尼手術治療，讓加州創下協助其他人獲得必要照護的先例。（譯者：中央社何宏儒）1060107
(中央社)
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