年金改革座談會 宣傳車硬闖 群眾爆衝突

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年金改革中區座談會在中興大學登場，會場前聚集抗議民眾。（陳淑芬攝）

年金改革中區座談會，會場前聚集抗議民眾小型爭執不斷，警方勸解疲於奔命。（陳淑芬攝）

年金改革中區座談會在中興大學登場，旗幟宣傳車要闖校園遭雞爪釘刺破輪胎。（陳淑芬攝）

年金改革中區座談會，場外聚集抗議民眾要求進入與會，與警方對峙。（陳淑芬攝）

年金改革中區座談會今天下午在中興大學登場，群眾中午即陸續聚集，一部懸掛「反霸凌軍公教」旗幟的宣傳車硬闖，在校門前遭雞爪釘刺破左前輪，執勤員警將駕駛帶離，會場前聚集數前名群眾不時鳴笛，現場不時發生小型衝突。

年金改革中區座談會今天下午2時至5時在中興大學圖書館登場，台中警方如臨大敵，校方也加強門禁管理進出人車。

中午有一部懸掛「反霸凌軍公教」旗幟的宣傳車要闖校園，在校門前遭雞爪釘刺破左前輪，執勤員警將駕駛帶離過程發生拉扯衝突，駕駛衣服鈕扣掉落，並未受傷，宣傳戰車已拖離大門口，現場排除障礙。

圖書館前聚集數前名群眾不時鳴笛干擾，現場群眾也因主張或立場不合，發生小型拉扯、爭執衝突不斷，所幸尚無傳出受傷事件。

(中時)