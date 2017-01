豐臀金哭談巴黎搶劫案 「歹徒想從背後射死我」

金卡戴珊首次公開談巴黎遇劫事件。(圖/翻攝E!Online)

饒舌歌手肯伊威斯特、真人秀女星金卡戴珊(豐臀金)(Kim Kardashian)去年在巴黎出席時裝周時,下榻飯店遭持槍歹徒闖入,她被反綁在廁所,更被劫走高達3億台幣的珠寶。事隔三個多月,豐臀金終於打破沉默,在真人秀上說出當時過程,哭著說當時歹徒想從背後開槍射死她!

金卡戴珊在巴黎遇劫後,又經歷老公肯伊威斯特精神崩潰住院,她身心交瘁;不過日前她終於在家族真人秀「Keeping Up With The Kardashians」節目上釋出30秒預告,幾乎素顏入鏡的她,哭著回憶當時遇劫過程,金卡戴珊說「歹徒想在背後開槍射死我,我根本無處可逃!」

回想起這段恐怖經歷,金卡戴珊坦言每回想起「都很失落!」至於老公肯伊威斯特也因工作壓力大精神崩潰入院,預告中也看到金卡戴珊接到電話時相當驚慌失措,再度淚崩。

(中時電子報)