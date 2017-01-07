豐臀金哭談巴黎搶劫案 「歹徒想從背後射死我」
饒舌歌手肯伊威斯特、真人秀女星金卡戴珊（豐臀金）（Kim Kardashian）去年在巴黎出席時裝周時，下榻飯店遭持槍歹徒闖入，她被反綁在廁所，更被劫走高達3億台幣的珠寶。事隔三個多月，豐臀金終於打破沉默，在真人秀上說出當時過程，哭著說當時歹徒想從背後開槍射死她！
金卡戴珊在巴黎遇劫後，又經歷老公肯伊威斯特精神崩潰住院，她身心交瘁；不過日前她終於在家族真人秀「Keeping Up With The Kardashians」節目上釋出30秒預告，幾乎素顏入鏡的她，哭著回憶當時遇劫過程，金卡戴珊說「歹徒想在背後開槍射死我，我根本無處可逃！」
回想起這段恐怖經歷，金卡戴珊坦言每回想起「都很失落！」至於老公肯伊威斯特也因工作壓力大精神崩潰入院，預告中也看到金卡戴珊接到電話時相當驚慌失措，再度淚崩。
(中時電子報)
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