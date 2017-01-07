日立賽距離短 曾雅妮反而沒優勢

日立賽球道短形成人人有機會打佳績，曾雅妮的長距離擊球反而沒優勢。(圖：TLPGA提供資料照)

第9屆日立慈善盃在桃園龜山東方球場舉行，如果本屆由擊球距離不長的選手奪冠，一點也不意外。

本屆比賽18洞總長6170碼，為賽史最短(去年6324碼)，照理講，應該對類似曾雅妮的長程炮選手有利，5桿洞2桿攻上果嶺的機會很高，4桿洞第2桿也只剩短鐵桿，很容易抓鳥。

但從另一個角度來看，也因距離不長，相對也讓擊球距離不長的選手好打，不用煩惱攻果嶺那1桿要拿鐵木混種桿或長鐵，不易抓小鳥，總之，本屆球道距離短，不管揮桿距離遠或短的選手，都有機會打出佳績，抱走冠軍盃。

在本屆18洞總長度縮短情況下，攻果嶺那1桿的準度與推桿，成了決勝關鍵，使得曾雅妮與其他長程炮選手，變成沒有奪冠優勢。

有專家不禁想問，像LPGA全球女子最頂級的比賽，總長度平均都在6400碼至6600碼之間，要求「距離」已是全球男女巡迴賽的驅勢，如果國內的比賽沒有跟上世界潮流，很難在國際賽場具競爭力。

本屆日立慈善盃首日最低桿66桿，第二天65桿，除了天氣好幫忙，球道距離不長也是前兩輪出現低桿原因。

以5桿洞來說，本屆最長的5桿洞是第5洞與第18洞的同是496碼，另第1洞483碼，第10洞493碼，由於不長，即使不能2桿攻上果嶺，也容易靠第3桿劈起桿打靠近洞抓鳥。

首輪領先者陳依妏與並列第2的業餘選手洪若華，2人4個5桿洞全部抓到小鳥，成為攻佔前2的主因。

(中時電子報)