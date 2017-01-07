不滿替身長太像 傳遭鍾漢良憤而開除？
鍾漢良與Angelababy主演的古裝劇《孤芳不自賞》，近日才爆出兩人幾乎都用替身上陣，引發劇組人員不滿，現在又驚傳因為替身演員和鍾漢良長相太神似，竟引發本尊不滿，結果慘遭開除。
根據陸媒報導，替身演員鍾瑞軒表示鍾漢良經紀人和劇組導演放話，若是他持續待在劇組，鍾漢良就拒絕拍攝接下來的戲份，甚至還說他不准演男一，不然就是侵犯肖像權，不過經紀公司則是透過微博「鍾漢良W良家族」發表聲明，駁斥此項傳聞已造成社會觀感不佳，還涉及誹謗與侵犯名譽，呼籲撤除、停止相關內容。
據悉鍾漢良先生也已經委託律師，蒐集相關侵權事實及證據，也向涉案人士發出律師函，依法追究法律責任，對此粉絲也憤憤不平表示，絕對要把造謠者給揪出來。
(中時電子報)
關鍵字：鍾漢良
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