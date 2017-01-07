廂型車國道自撞 7人送醫

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一輛廂型車今天行經國道3號北上181公里處，失控自撞路邊護欄，車內7名男子輕傷送醫。事故原因正由國道警方釐清。

一輛自用廂型車今天上午行經國道3號北上181公里處、台中市沙鹿區路段，不明原因自撞路邊護欄，台中市政府消防局獲報，派出犁份、沙鹿、工業區分隊，救災、救護車輛共5輛、12人前往搶救。

台中市消防局表示，上午11時33分接獲民眾報案指出，國道3號北上181公里處發生交通事故，派出人車前往，上午11時39分抵達，車內6人自行脫困，坐在路旁等候救護，另有一名男性受困車內，消防員動用破壞器材迅速救出，將7名男性傷者送往沙鹿光田醫院。

台中市消防局表示，49歲黃姓男駕駛輕傷、49歲周男肩胛骨受傷、59歲蔡男頭部撕裂傷、41歲陳男耳朵撕裂傷及後腦勺血腫、56歲黃男嘴部撕裂傷、48歲林男脖子痠痛、頭部遭撞擊、肩胛骨受傷，以及43歲陳男脖子痠痛，7人到院時意識清醒。1060107

(中央社)