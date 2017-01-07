4月全面減診 台大周六門診今請病患勿再預約
因應一例一休，台大醫院日前宣布，4月起，周六門診將全面減診，挪至周一至周五的周間，今天是消息公告後的第一個周六，部分遭減診的門診外面已貼上通知單，有些告知「該診改至某日」，有的則僅告知「未來不再開放周六門診約診」。民眾對此意見不一，多數表示會尊重院方政策，但周間要工作的上班族則透露無奈之意。
為讓員工有適當休息時間，台大醫院進行人力盤點與調整，台大醫院西址大樓預計4月起，所有門診將分別縮診、或遷至兒童醫院與台大醫院總院。以內科為例，感染科將改至兒童醫院，有血液科門診外張貼「將改至周五下午診」。
周六門診縮間，有些醫師改到周間看診，但若時段已滿．有些醫師必須將患者轉介給其他醫師，以家醫科為例，今日共開10診，有醫師在門診外貼上公告，即時起不再接受周六門診約診，請要看診的民眾、未來自行改約周間的其他醫師門診。
台大醫院目前雖未公佈減診科別，但外界推測家醫科會是主要減診的科別之一；陳先生表示，約2~3周的周六陪太太來看一次家醫科，沒注意到減診公告、醫師也未告知，若真的減診「也只能無奈配合」；林伯伯表示，自己已經退休，周六減診不太影響自己，但應該會影響要上班的人，「感覺大醫院不應該這樣」；上班族羅小姐說，自已只有周六有空看醫師，未來若周六減診，「當然很不便，但基於信任，會適時請假去配合現在的主治醫師」。
(中時)
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