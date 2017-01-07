林心如聽娃哭聲秒落淚 曝女共享夫妻顏值有雙酒窩

霍建華、林心如昨宣布誕下一女。（圖／取自新浪娛樂；取自Ruby林心如臉書）

「紫薇格格」林心如昨(6日)深夜報喜，順利產下與霍建華愛的結晶小公主，成為今天娛樂圈熱議話題，林心如稍早接受媒體專訪，透露女兒共享夫妻倆的高顏值，她與霍建華一人有一邊酒窩，女兒則有兩個，讓初為人母的林心如直呼：「好好玩！」讚嘆生命的奇妙。

據《蘋果日報》報導，霍建華第一眼看到「前世情人」，就感動表示：「好漂亮」，可見女兒集結兩人基因優勢，一出生就是亮眼寶寶，林心如透露老公專程返台陪產，也進了產房，還在現場拍照，紀錄寶貝誕生瞬間，而女漢子性格的林心如更說，一聽到女兒哭聲，自己也瞬間喜極而泣飆淚，但因無法轉身，所以不清楚老公有沒有哭，「但我們都很感動啦！」

林心如昨剖腹產後，如今身體已逐漸恢復，也可下床走動，她爆料老公霍建華超疼女兒，常抱著捨不得放下，一家人沉浸在迎接新生兒的喜悅中，相當幸福，目前暫時沒有公開女兒照片的打算。

(中時電子報)