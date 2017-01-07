NBA》領先19分還不夠 勇士遭灰熊逆轉

灰熊後衛康利(左)運球突破，勇士柯瑞全力阻攔。(美聯社)

勇士似乎太小看灰熊的韌性了！就算勇士一度領先19分之多，卻還不夠他們贏球，灰熊7日靠「黑白雙塔」馬克蓋索、查克藍道夫與主控康利攜手，最後打到延長加賽，不可思議以128比119逆轉擊敗地主勇士，也中止勇士4連勝。

原本打完前3節，勇士取得98比79大幅領先，看來在主場拿下5連勝應無意外，灰熊偏不認輸，蓋索、藍道夫與康利在末節攜手把比數追上，甚至扳成111比111平手，勇士的氣勢明顯遭到灰熊壓過，到了延長賽也一樣。

蓋索與藍道夫在延長賽輪番進球，丹尼爾斯也投進三分球，灰熊輕鬆取得領先，杜蘭特的「三分打」機會，也因裁判重看影像後，改判他的進攻犯規，勇士氣勢再次受阻，外線準度也變差，只好眼見灰熊爆冷把勝利帶走。

灰熊表現最搶眼的，還是替補大前鋒藍道夫，他拿全隊最高27分，外加11籃板、6助攻，康利也有27分、12助攻，蓋索23分、5籃板，丹尼爾斯12分，湯尼艾倫11分、12籃板與6抄截，帕森斯10分。

勇士則以柯瑞40分最高，其中包含首節就拿17分，可惜到了末節與延長賽，柯瑞幾乎完全熄火，造成勇士遭到逆轉結局並不意外，杜蘭特27分、13籃板，克雷湯普生17分，卓雷蒙格林11分、8籃板。

(中時電子報)