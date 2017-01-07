勞基法如何落實 勞動部一張圖說清楚

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勞動基準法修法今年上路，勞動部在勞動檢查部分也推出3個時期要保障勞工。勞動部也發布一張圖宣導他們未來將會怎麼做。

勞動基準法修法草案今年上路，引發許多爭議，勞動部也在日前宣布將會加強勞檢並有宣導、輔導跟檢查3個時期。為了要讓民眾更了解實施方向，勞動部也發布一張圖，希望清楚告知外界，未來的執法方向。

根據勞動部的宣傳圖，在1月至3月宣導期時，勞動部網頁將設專區，提供試算系統及常見問答集等；各縣市政府辦理勞動基準法令說明會，且預計100場；依勞雇團體，各產業需求辦理宣導說明。

4月至6月為輔導期，將會製作自主檢視表，由各縣市政府派員赴1萬5000家事業單位協助檢視是否符合新修法令規定並輔導改善。

7月以後則為檢查期，檢查將依行業、規模逐步實施，檢查對象還包含違法情況較多的事業單位跟社會輿論關注的對象。

勞動部說，從今年1月起也同步受理勞工的申訴檢查。1060107

(中央社)