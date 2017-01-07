關節置換 有效治療退化性關節炎

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86歲陳姓老翁右膝疼痛10多年，早已檢出嚴重退化性關節炎，時常跌倒，最後被醫師勸服，接受微創膝關節置換手術，才重新踏出健康的步伐。

陳姓老翁忍痛10多年不接受手術，主因是擔心手術風險。另名52歲林姓男子因長期走動負重，雙腿關節內側嚴重退化，不願膝關節全數切掉，在醫師提出「部分人工關節置換」建議後首肯手術，保留膝關節前後十字韌帶。

台南市立安南醫院骨科醫師洪誌鴻指出，一般退化性關節炎約在50歲至60歲間出現症狀，初期可用口服藥止痛，或接受關節玻尿酸注射治療，但只能減輕症狀，無法增加膝關節的壽命年限。

他表示，後期的退化性關節炎，最有效治療方式就是關節置換手術，且有多樣性的選項，部分關節磨損的病患，可執行部分人工關節置換，廣泛性退化的病人則使用全膝關節置換。

洪誌鴻說，微創人工關節置換手術，對大多數部分膝關節置換或全膝關節置換的病人，術後疼痛是可接受的，病患可於手術當天或隔天離床，使用助行器行走，兩週後再評估何時脫離助行器。1060107

(中央社)