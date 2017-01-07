統派群眾喊「滾回去」 黃之鋒：沒有主張港獨

香港眾志祕書長黃之鋒7日在台北出席與時代力量的講座，會場外聚集大量反港獨民眾抗議。(中央社)

時代力量今邀請香港立法會議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰以及香港眾志秘書長黃之鋒進行對談。面對統派群眾如影隨行的抗議，黃之鋒感嘆，這真的是有點誇張，但這也說明反公民社會交流者素質之低落。

黃之鋒說，很多媒體會抹黑來台的3個議員以及他本人是「港獨」，但他們沒有主張香港獨立，但很多「傾中的朋友」仍會不停扣上港獨的帽子。

黃之鋒說，不管是318學運出身的時代力量，或是香港雨傘運動出身的學生代表，或是從香港土地運動出身的立法會議員朱凱迪、姚松炎，如何從街頭走進體制，盼有更多交流，希望未來選舉可突破同溫層，不只少數支持，而是可得到選舉民意授權。

(中時)