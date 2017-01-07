統派群眾喊「滾回去」 黃之鋒：沒有主張港獨
時代力量今邀請香港立法會議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰以及香港眾志秘書長黃之鋒進行對談。面對統派群眾如影隨行的抗議，黃之鋒感嘆，這真的是有點誇張，但這也說明反公民社會交流者素質之低落。
黃之鋒說，很多媒體會抹黑來台的3個議員以及他本人是「港獨」，但他們沒有主張香港獨立，但很多「傾中的朋友」仍會不停扣上港獨的帽子。
黃之鋒說，不管是318學運出身的時代力量，或是香港雨傘運動出身的學生代表，或是從香港土地運動出身的立法會議員朱凱迪、姚松炎，如何從街頭走進體制，盼有更多交流，希望未來選舉可突破同溫層，不只少數支持，而是可得到選舉民意授權。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。