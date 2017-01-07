屋內傳異味 警逮通緝犯破安毒工廠
頭份警分局今天指出，頭份市建國路一處民宅經常傳出異味，疑設置毒品工廠，專案小組多日跟監埋伏見時機成熟，一舉查獲25公斤安非他命半成品和原料，並逮捕5名嫌疑人。
警方指出，47歲侯姓嫌疑人曾經因製造毒品被查獲，目前還涉及毒品案遭到通緝中，但他不知悔改，竟夥同其他4名男子，在頭份市建國路租用民宅，利用麻黃色等原料，提煉毒品安非他命。
煉毒過程散發出惡臭味道，且經常有陌生人出入，警方接獲通報，派出專案小組前往埋伏，6日持搜索票進行查緝，當場查扣半成品液態安非他命約5公斤、製毒原料麻黃素近20公斤，以及改造手槍1把和子彈23顆。
警方同時逮捕侯姓嫌疑人在內總共5人，並查獲嫌疑人竊取用來代步的BMW進口轎車，訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例以及竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1060107
(中央社)
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